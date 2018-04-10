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В Петербурге открылась навигация. Мосты разводят по графику
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В Петербурге открылась навигация. Мосты разводят по графику 

Собака 10 апреля 2018
Фото: Собака
Во вторник, 10 апреля, в Петербурге открылся сезон навигации, а это значит, что мосты снова разводят. «Мостотрест» опубликовал график на 2018 год.
Так, Благовещенский мост будут разводить с 1:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00; Дворцовый — с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55; Троицкий — с 01:20 до 04:50; Литейный — 01:40 до 04:45; Большеохтинский — с 2:00 до 5:00; Александра Невского — с 02:20 до 05:10; Володарский — с 2:00 до 3:45 и с 4:15 до 5:45; Биржевой — с 2:00 до 4:55; Тучков — с 2:00 до 2:55 и с 3:35 до 4:55.
«Навигация на центральной Неве начинается с 10 апреля и будет продолжаться по 30 ноября. На рукавах Невы — с 20 апреля по 15 ноября», — сообщил первый заместитель директора «Мостотреста». Из-за окончания ремонта Тучкова моста Биржевой мост будут разводить не дважды в сутки, как раньше, а только один раз.
Лед на реках и каналах Петербурга уже практически растаял — пользователи Instagram с удовольствием делятся снимками льдин, плывущих по воде. А некоторые (самые нетерпеливые) горожане даже умудряются забираться на льдины и прыгать с них в Неву. Репортаж о соскучившихся по лету петербуржцах смотрите здесь. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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