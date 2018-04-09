Школьники из Лианозова приняли участие в городском фестивале интеллектуальных игр

Две команды учащихся школы №1430 района Лианозово приняли участие городском фестивале интеллектуальных игр среди школьников «Mozgow City», который уже второй год организует и проводит Ассоциация победителей олимпиад на базе Центра конгрессного туризма и отдыха «Голицыно». Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

«Команда «Клюква» стала обладателем диплома участника, а команда «Имени Великого Лео» заняла III место в чемпионате по игре «Что? Где? Когда?». Поздравляем наших ребят!», — говорится в сообщении.

Напомним, школа №1430 находится по адресу: Новгородская улица, дом 21А. (вт)