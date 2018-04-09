Ещё
Фидлер должен восстановиться к встрече со «Спартаком»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фидлер должен восстановиться к встрече со «Спартаком» 

Спорт-Экспресс 27 минут назад
Как сообщали «СЭ» в пресс-службе «Урала», после воскресного матча 25-го тура чемпионата России с «Тосно» (2:2) игроки команды из Екатеринбурга получили два выходных. Подготовка к домашнему встрече 26-го тура со "Спартаком", намеченной на 15 апреля, начнется в среду. На этой неделе в общую группу должен вернуться 34-летний полузащитник Артем Фидлер, который из-за небольшого повреждения, полученного 1 апреля в игре с «Рубином», работал по индивидуальной программе. Ожидается, что он будет готов к матчу с красно-белыми. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Спорт-Экспресс: последние новости
Юрген Клопп: "Салах может сыграть против "Манчестер Сити" РФС во вторник вынесет вердикт по полю "Амкара" в Перми Игорь Акинфеев: "Травмы? Пора что-нибудь сделать с полями в стране"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой3
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой338
Поигравший в НХЛ россиянин рассказал об американцах
Сироткин жестко оценил выступление команды
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение