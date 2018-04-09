Фидлер должен восстановиться к встрече со «Спартаком» 

Как сообщали «СЭ» в пресс-службе «Урала», после воскресного матча 25-го тура чемпионата России с «Тосно» (2:2) игроки команды из Екатеринбурга получили два выходных. Подготовка к домашнему встрече 26-го тура со "Спартаком", намеченной на 15 апреля, начнется в среду. На этой неделе в общую группу должен вернуться 34-летний полузащитник Артем Фидлер, который из-за небольшого повреждения, полученного 1 апреля в игре с «Рубином», работал по индивидуальной программе. Ожидается, что он будет готов к матчу с красно-белыми. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)