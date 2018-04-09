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В Косино-Ухтомском пройдет конкурс фоторабот
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В Косино-Ухтомском пройдет конкурс фоторабот 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Организатором конкурса фоторабот выступает Аппарат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский.
В этом году темой конкурса фоторабота стала «Дружба народов мира». В конкурсе могут принять участие как дети, так и взрослые. Перед конкурсной комиссией будет стоять не легкий вопрос определения победителя. Отметим, что на конкурс от одного участника будет принята одна работа.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо с 16 по 27 апреля 2018 года подать заявку в ГБУ СДЦ «Триумф». Кроме того, фотоработы можно направить на электронный адрес спортивно-досугового центра «Триумф» mutriumf@yandex.ru. Итоги конкурса будут подведены 11 мая.
Более подробную информацию о правилах участия можно получить по телефону:8 (499) 211-04-74.
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