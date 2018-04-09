Юные футболисты сразятся в первом турнире нового сезона

Досуговый центр «Богородское» проведет 10 апреля соревнование по мини-футболу среди дворовых команд района.

"В соревнованиях 10 апреля примут участие, как ребята, которые занимаются в футбольных секциях района, так и дворовые команды, — сообщила начальник отдела физкультуры и спорта досугового центра Ольга Болдырева. — Подростки в возрасте от 10 до 14 лет разыграют кубки, медали и грамоты, а также смогут показать свое мастерство после зимнего перерыва, а болельщики — поддержать любимых спортсменов".

По ее словам, турнир приурочен к Всемирному дню здоровья, который ежегодно отмечают 7 апреля. Соревнование состоится на спортивной площадке с резиновым покрытием по адресу: Погонный проезд, д. 23, к. 1. Начало первого матча в 16:30.

Принять участие в турнире нового футбольного сезона может любой желающий, подпадающий под требуемые возрастные ограничения.