Павел Новиков: «Тестовый матч 12 мая будет уже матчем открытия стадиона в Калининграде» 

Заместитель министра спорта РФ Павел Новиков отметил, что третий тестовый матч на стадионе в Калининграде к ЧМ-2018 станет игрой открытия арены. Встреча должна состояться 12 мая.
— Тестовый матч, который будет последний, 12 мая, это будет уже матч открытия стадиона, где у нас по сути никаких проблем, никаких недостатков уже быть не должно, — цитирует ТАСС Новикова. — Для нас это новый объект, мы его еще не до конца протестировали и будем смотреть, как он будет себя вести уже непосредственно с людьми.
Первые тестовые матчи пройдут 11 и 21 апреля с постепенным увеличением наполняемости трибун.