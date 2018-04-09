Павел Новиков: «Тестовый матч 12 мая будет уже матчем открытия стадиона в Калининграде» 

Спорт-Экспресс: последние новости

Юрген Клопп: "Салах может сыграть против "Манчестер Сити"

Лысенко не выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в Дохе

"Кто бы отказался жить в Нью-Йорке?" О потенциальном переходе Ковальчука в "Рейнджерс"