«Кубок Балтики»: молодёжь готовится к первенству страны, а ветераны нащупывают старые игровые связи

Набирает обороты «Кубок Балтики». Новый футбольный турнир успели оценить все команды: молодёжь с помощью этих матчей готовится к первенству страны, а ветераны нащупывают старые игровые связи. В прошедшем туре сверхрезультативностью отметилась молодежная «Балтика», впрочем в эти выходные порадовал болельщиков и основной состав балтийцев.

Матч против нижегородского «Олимпийца» «Балтика» проводила в Дзержинске. Сюрприз командам преподнесла погода. Перед началом встречи поле покрыло плотное снежное покрывало. Хозяева к нему приспособились раньше и открыли счёт. Правда, практически тут же «Балтика» счёт сравняла. Дмитрий Торбинский бросил в прорыв Сенина Себаи, и африканский легионер поразил дальний угол ворот. В середине второго тайма эта связка сработала ещё раз. Торбинский навесил со штрафного, вратарь не сумел поймать мяч, и от Себаи он залетел в сетку. 2:1 — волевая победа балтийцев.

— Победа, я скажу, заслуженная, были во втором тайме моменты забить, там и вратарь здорово сыграл. В конце понятно, надо было отыгрываться, я так понимаю, главный тренер и нападающих всех выпустил, но хорошо то, что хорошо заканчивается.

Тем временем «Балтика-М» в предсезонном турнире одержала самую крупную победу. В третьем туре настоящую голевую феерию строили юниоры и молодежь балтийцев. Причем, младшие по возрасту, несмотря на отсутствие своих лидеров, начали игру на предельных скоростях: забили первый гол и угодили в перекладину. Но к перерыву уже выигрывала «Балтика-М».

— Первые 10 минут не получался первый пас, а потом игра наладилась и голы посыпались.

В конце уже ребята, которые меньше играют, видимо, уже не столько уверенности было, вышли в оборону, центральную зону, поэтому, вот так получилось.

После перерыва мячи в ворота юниоров залетали с завидным постоянством. Причём, старшие по возрасту смогли отличиться не только с игры, но и со стандартов: после подачи углового, прямым ударом со штрафного и даже с пенальти. Команде в синем не помогла даже замена вратаря. В итоге 7:2 в пользу «Балтики-М».