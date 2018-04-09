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Елена Лапушкина отреагировала на сообщение об обвале плитки в Струковском саду
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Елена Лапушкина отреагировала на сообщение об обвале плитки в Струковском саду 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото с обвалом плитки в самарском Струковском саду появилось в Интернете.
О том, что в Струковском саду обвалилась тротуарная плитка, в «Твиттере» написал один из пользователей. Свой пост он сопроводил фото с подписью о том, что наземное покрытие сада решили протестировать черви. Эта шуточная версия блуждает по просторам Всемирной сети, когда речь заходит о нарушении дорожного полотна или тротуаров.
"Выясним причину провала и устраним", — отреагировала глава города Елена Лапушкина.
Напомним, в настоящее время Струковский сад находится на реконструкции, работы пока не закончены. Сдать его планируют через месяц, 15 мая.
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