Фернандо Торрес анонсировал свой уход из «Атлетико»

«Я пришёл в „Атлетико“, когда мне было десять лет. Это мой дом. Мне посчастливилось дебютировать, играть и забивать голы. Могу сменить много клубов, но только один всегда оставался и всегда будет моим домом. Я был частью „Атлетико“, который сражался за трофеи. Это мой последний сезон в клубе. Непростое решение, но, учитывая обстоятельства, возможно, оно и к лучшему. Хочу продолжить играть в другом месте, чувствую себя хорошо» — цитирует 34-летнего футболиста Goal.com.