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Фернандо Торрес анонсировал свой уход из «Атлетико»
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Фернандо Торрес анонсировал свой уход из «Атлетико» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
«Я пришёл в „Атлетико“, когда мне было десять лет. Это мой дом. Мне посчастливилось дебютировать, играть и забивать голы. Могу сменить много клубов, но только один всегда оставался и всегда будет моим домом. Я был частью „Атлетико“, который сражался за трофеи. Это мой последний сезон в клубе. Непростое решение, но, учитывая обстоятельства, возможно, оно и к лучшему. Хочу продолжить играть в другом месте, чувствую себя хорошо» — цитирует 34-летнего футболиста Goal.com.
Напомним, что контракт Торреса с «Атлетико» истекает летом 2018 года. В услугах опытного бомбардира заинтересованы китайские клубы.
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