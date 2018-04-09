Торрес покидает «Атлетико»

Форвард «Атлетико» Фернандо Торрес сменит клуб в конце сезона.

— Я появился в «Атлетико» в 10-летнем возрасте, это мой дом. Я был счастлив дебютировать, играть и забивать. Это мой последний сезон здесь, решение было непросто принять, но в сложившихся обстоятельствах оно должно быть самым лучшим. Хочу продолжить свою карьеру в другом месте. Чувствую себя хорошо, — заявил Торрес во время презентации фирмы LG.

В академию «матрасников» один из лучших испанских голеадоров пришел в 10 лет, проведя в клубе 12 лет перед уходом в «Ливерпуль». В 2015 году Фернандо снова вернулся в мадридский коллектив, за который забил 92 гола в Ла Лиге.