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Торрес покидает «Атлетико»
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Торрес покидает «Атлетико» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Форвард «Атлетико» Фернандо Торрес сменит клуб в конце сезона.
— Я появился в «Атлетико» в 10-летнем возрасте, это мой дом. Я был счастлив дебютировать, играть и забивать. Это мой последний сезон здесь, решение было непросто принять, но в сложившихся обстоятельствах оно должно быть самым лучшим. Хочу продолжить свою карьеру в другом месте. Чувствую себя хорошо, — заявил Торрес во время презентации фирмы LG.
В академию «матрасников» один из лучших испанских голеадоров пришел в 10 лет, проведя в клубе 12 лет перед уходом в «Ливерпуль». В 2015 году Фернандо снова вернулся в мадридский коллектив, за который забил 92 гола в Ла Лиге.
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