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Победитель зимнего ЧМ-2018 прыгун Лысенко не выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе
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Победитель зимнего ЧМ-2018 прыгун Лысенко не выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 9 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладатель золотой медали зимнего чемпионата мира 2018 года в прыжках в высоту россиянин Данил Лысенко не выступит на первом этапе «Бриллиантовой лиги», который пройдет 4 мая в Дохе. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсмена Павел Воронков.
Первоначально планировалось, что турнир в столице Катара станет для 20-летнего российского легкоатлета, получившего от Международной ассоциации легкоатлетических федераций нейтральный статус, первым стартом летнего сезона.
"В Дохе Данил выступать не будет, мы не нашли общего языка, — сказал Воронков. — Тренер сказал, что Лысенко тогда будет готовиться к старту в американском Юджине". Этап «Бриллиантовой лиги» в Юджине пройдет 26 мая.
Лысенко также является обладателем серебряной медали летнего ЧМ-2017 в Лондоне. В столице Великобритании россиянин уступил только катарцу Мутазу Баршиму, который проиграл Лысенко на зимнем ЧМ-2018 в Бирмингеме.
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