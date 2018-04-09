В Новоподрезкове провели АТС-практику по танцам

В минувшее воскресенье, 8 апреля, в центре культуры и спорта «Агацукан» в Новоподрезкове провели АТС-практику по танцам.

— ATС — это демонстрация женственности, силы и красоты танцовщицы. Корни этого танца можно проследить до ритуалов древних матрицентричных культур. АТС — это объединение танцевальных традиций народов Индии, Центральной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки, Испании. Его непременные атрибуты — полная достоинства осанка, по-фольклорному энергичные движения, многослойные костюмы, экзотические украшения, — отметили в администрации центра.

После практики участники встречи попили душистого чая и отпраздновали Пасху. (то)