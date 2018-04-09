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«Кто бы отказался жить в Нью-Йорке?» О потенциальном переходе Ковальчука в «Рейнджерс»
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«Кто бы отказался жить в Нью-Йорке?» О потенциальном переходе Ковальчука в «Рейнджерс» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Корреспондент «СЭ» Игорь Еронко рассуждает о потенциальном переходе нападающего СКА Ильи Ковальчука в «Рейнджерс». Нападающий сборной России вместе со СКА вылетел из Кубка Гагарина и, как стало известно «СЭ», достиг предварительной договоренности о переходе в клуб из Нью-Йорка.
34-летний форвард сможет подписать контракт только 1 июля — в день открытия рынка свободных агентов в НХЛ. По нашим данным, зарплата Ковальчука в «Рейнджерс» составит около шести миллионов долларов за сезон, срок контракта пока находится в стадии обсуждения — стороны ведут переговоры о двухлетнем или трехлетнем соглашении.
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