«Кто бы отказался жить в Нью-Йорке?» О потенциальном переходе Ковальчука в «Рейнджерс»

Корреспондент «СЭ» Игорь Еронко рассуждает о потенциальном переходе нападающего СКА Ильи Ковальчука в «Рейнджерс». Нападающий сборной России вместе со СКА вылетел из Кубка Гагарина и, как стало известно «СЭ», достиг предварительной договоренности о переходе в клуб из Нью-Йорка.

34-летний форвард сможет подписать контракт только 1 июля — в день открытия рынка свободных агентов в НХЛ. По нашим данным, зарплата Ковальчука в «Рейнджерс» составит около шести миллионов долларов за сезон, срок контракта пока находится в стадии обсуждения — стороны ведут переговоры о двухлетнем или трехлетнем соглашении.