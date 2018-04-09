Бык насадил матадора на рога во время корриды в Испании. Видео

Матадор Роман Колладо пострадал в время шоу в испанской Севилье ‐ бык пронзил рогом его ногу, из‐за чего мужчине потребовалась помощь врачей. Об этом сообщил тематический сайт CULTORO, который и опубликовал ролик на Vimeo.

На кадрах видно, как молодой матадор Колладо провоцирует быка, однако, но в какой-то момент укротитель не успевает прочитать движения животного и попадает прямо на его рог. Колладо тут же падает, а бык начинает его добивать.

Коллеги матадора среагировали почти мгновенно — несколько человек подбежали к пострадавшему и, пока один отвлекал быка, остальные на руках вынесли Колладо с поля боя.

По данным сайта, это выступление было для Колладо первым после долгого простоя — до этого он несколько месяцев восстанавливался после предыдущей перенесенной на корриде травмы. Тогда был ранил его в руку и грудь в ходе шоу в Валенсии.

За последние 300 лет от полученных на корриде травм скончались 530 профессиональных матадоров. Раны, получаемые на шоу, настолько специфические, что для них есть отдельная методика лечения. Один из самых известных матадоров в мире — Хуан Бульмонте Гарсия. Он умер в 1962 году. За время своего триумфа он получил 24 сильнейших травмы.

5 апреля стало известно, что разъяренный бык убил участника пасхального фестиваля в Испании. 45-летний мужчина попал на рога животного во время проведения Энсьерро, традиционного национального развлечения. Его участники убегают от несущегося стада быков, которых выпускают специально.