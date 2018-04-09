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Программа «Украсим мир сегодня!» объединила рукодельниц района
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Программа «Украсим мир сегодня!» объединила рукодельниц района 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Богородские рукодельницы поделились опытом и мастерством, прочитали стихотворения и басни, украшая окружающий мир и словом, и делом.
Программа «Украсим мир сегодня!», на которой присутствовали получатели социальных услуг районного Центра социального обслуживания населения, а также участники клубов «Помоги себе сам» и «Зеркало души», состоялась в библиотеке №74  Во время мероприятия были подняты вопросы, почему не надо тратить время на войны и конфликты, а созидать и строить. Отвечая на эти вопросы, жители Богородского решили украсить мир и словом, и делом. Опытные преподаватели провели обучение гостей вышивке лентами и технике «декупаж». Далее москвичи вышивали разноцветных петухов и павлинов, пейзажи и натюрморты. Прекрасные полевые цветы оживали на льняных картинках.
Жители Богородского разукрасили пасхальные яйца, зачитывая вслух различные стихотворения и басни.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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