Когда в Казани пройдет Финал четырех Лиги чемпионов по волейболу?

Настолько хорошо, что не хотели приезжать

Наверное, у Казани такой челлендж — провести самые разношёрстные европейские и мировые турниры в абсолютно разных видах спорта, чтобы, наконец, морально и функционально подойти к Олимпиаде. Вот и «Финал четырех» Лиги чемпионов по волейболу стал совсем немного неожиданным событием в спортивном календаре казанского болельщика, но при этом никого не шокировал.

Министр спорта РТ Владимир Леонов на специальной пресс-конференции сообщил, что проблем с заявкой у Казани не было.

«Не секрет, что мы достаточно давно грезили этим турниром. В этот раз все сложилось удачно, нам навстречу пошла Европейская конфедерация волейбола. Несмотря на весь негативный фон, когда с нашей страной в области спорта связывают какие-то антидопинговые дела, никаких проблем и вопросов к нашему городу и к нашей заявке не возникло. Мы замечаний не услышали. У нас есть организаторский опыт, но каждое новое событие — премьера для нас, вот и в этом случае мы постараемся сделать все так, чтобы игрокам и болельщикам было комфортно», — доложил Леонов.

«Скажу даже больше: когда мы обсуждали возможность проверочного визита европейской конфедерации волейбола для того, чтобы проехать по городу, посмотреть объект, нам наши коллеги сказали: что к вам ехать, если вы всегда справляетесь на отлично? Вопрос риторический, но нам, конечно, приятно», — вторит чиновнику директор «Зенита» Олег Брызгалов.

Делегация в итоге приедет в середине апреля, а встречающий город уже обещал сводить коллег на финал Кубка Гагарина.

Возвращение в «Баскет-холл»

Домашней ареной «Зенита» на время турнира станет «Баскет-холл», в котором казанский клуб играл до 2011 года и где завоевал свои самые первые трофеи. Он позволяет вместить 7000 человек, необходимых для проведения «Финала четырех». Так, регламент турнира, казалось бы, вынужденно, но вернет клуб в родную обитель.

«В рамках подготовки объекта к волейболу на площадке будет положен новый паркет, пригодный именно для волейбола. В целом структурно объект, конечно,

преобразиться и, возможно, немного изменится с точки зрения внутренней логистики», — сказал Владимир Леонов, однако никаких опасений очередная трансформация «Баскет-холла» не вызывает.

Пожалуй, нет другой арены в республике, которые принимала бы и соревнования по боксу, и турниры по танцевальному спорту, и гандбол, и что только не. Вряд ли помешает это и самому клубу — «Зенит» получит возможность тренироваться на арене с 6 мая и время привыкнуть будет. Да и паркет — не газон, он везде одинаковый.

«Главное, чтобы на трибуны пришел наш болельщик, который любую арену трансформирует в домашнюю. Не хочу жаловаться, но вот мы летали в Кемерово — там команда дома под крики своих трибун играет, как нигде больше. То же самое питерский «Зенит», который так заполняет арену, что игроки местной команды не могут плохо играть», — говорит главный тренер клуба Владимир Алекно

Билеты от 200 рублей

«Зенит» — самый титулованный клуб Казани если не за всю историю, то в 21 веке точно. Несмотря на это, Центр волейбола «Санкт-Петербург» в Солнечном городе не всегда собирает полные трибуны. Чтобы собрать зрителей в семитысячном «Баскет-холле», клуб и город сделали, пожалуй, все, что могли.

«Мы очень ценим наших болельщиков, которые в начале сезона приобрели абонементы на сезон, потому для них бесплатными будут оба дня финала. После первого этапа продаж было реализовано почти все запланированное количество билетов, спрос есть. Конечно, есть ряд и других скидок», — говорит Олег Брызгалов.

А скидок, о которых говорит директор клуба, действительно очень много. Начать нужно с того, один билет на одного зрителя будет действовать на оба полуфинала 12 мая, а также один билет на одного зрителя будет действовать и на протяжении финальных матчей и матча за 3 место 13 мая. Есть и абонементы сразу на два дня — они, по словам Брызгалова, дешевле. Плюс скидка 50% для детей до 12 лет и пенсионерам.

И это при этом, что цены на билет начинаются от 200 рублей — очень даже приемлемая цена для того, чтобы вживую увидеть лучшие волейбольные команды Европы и поболеть за свой клуб. По сравнению с тем, что было в Европе на предыдущих финалах, стоимость квитка в Казани ниже в 5-10 раз.

Фан-зона и «лучше ехать на метро»

«На время проведения турнира мы планируем развернуть фан-зону в Парке Тысячелетия в формате гастрономического фестиваля. Думаю, что в теплые

майские выходные жители его оценят», — добавляет Владимир Леонов. Оставить без насыщенной развлекательной программы такое событие в Казани просто не имели права.

Думается, что и клуб, которые горазд устраивать шоу из каждого своего домашнего матча, не останется в стороне и фанатов ждет куча активностей в самой арене, конкурсы, возможность приобрести атрибутику и все то, что создает атмосферу на матчах «Зенита» в Центре волейбола. Но вот чтобы добраться до всей этой красоты придется идти на жертвы. Предупредили потенциальных зрителей турнира о возможности оставить машину неподалеку у арены. По словам главных действующих лиц, лучше не рисковать.

«Баскет-холл» — это центр города, однако парковки объекта едва ли позволят вместить автомобили всех желающих. Конечно, мы сейчас ведем работу, чтобы как-то подключить территории близлежащих сооружений, но хочется предложить фанатам все-таки пользоваться общественным транспортом — рядом есть и метро, и автобусные остановки с массой маршрутов», — призвал министр.

Тем же, кто испугается толкотни в общественном транспорте, обещают показ на самом высоком уровне на главном спортивном телеканале страны. Едва ли это заменит антуража на трибунах, но для любителей домашнего просмотра — самое то.

Триумф на родной земле

Главный тренер «Зенита» Владимир Алекно на пресс-конференции сидит тише и на редкие вопросы отвечает очень коротко. Его манера работы известна давно — меньше слов, больше дела. Даже на эту встречу со СМИ он приехал с тренировки команды. Впереди — финал регулярного чемпионата страны против одноклубников из «Санкт-Петербурга», который обещает быть тяжелым.

Сам же «Зенит» уже, кажется, пресытился трофеями — в предыдущем сезоне он выиграл вообще все. Однако возможность завоевать европейский титул в своем городе, безусловно, должна стать вызовом для команды. Говорить о возможных соперниках, конечно, рано — так, вилами по поводе. «На данный момент можно исходить только исходя из каких-то логических соображений, а логики в спорте очень мало», — считает Владимир Романович.

Вот только те люди, которые заполнят трибуны «Баскет-холла», вряд ли ждут от своей команды что-то, кроме победы. А главное — выдать зрелище в эти 2 дня, что Казань превратиться в европейский центр волейбола. Ну уж а с этим у Алекно и его подопечных вряд ли будут проблемы:

Что: Финал четырех волейбольной Лиги чемпионов

Где: «Баскет-холл» (ул. Спартаковская, д.1)

Когда: 12-13 мая (12 мая — полуфинальные игры; 13 мая — финал и матч за 3-е место)

Билеты: от 200 рублей.