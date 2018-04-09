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Гвардиола: «Если пропустим от „Ливерпуля“, сдаваться не нужно»
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Гвардиола: «Если пропустим от „Ливерпуля“, сдаваться не нужно» 

Soccer News 17 минут назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола порассуждал о предстоящем ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против «Ливерпуля».
"Мы знаем, что должны делать — стараться атаковать и контратаковать. Даже в своём последнем матче мы продемонстрировали, что умеем создавать уйму моментов за несколько минут. Моменты нужно реализовывать. Если не получилось реализовать, нужно играть дальше и создавать ещё.
Если пропустим, сдаваться не нужно. Не думаю, что есть смысл много говорить о мотивации. У меня экстраординарная команда, её нельзя сравнить ни с какой другой. Это команда высокого класса. Не важно, чем в итоге завершится сезон. Быть тренером этой команды — наслаждение" — цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.
Напомним, что матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится во вторник, 10 апреля, в 21:45 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась крупной победой «красных» со счётом 3:0.
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