Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» не нужно сдаваться, даже если мы пропустим

«Мы знаем, что должны делать — стараться атаковать и контратаковать. Даже в своем последнем матче мы продемонстрировали, что умеем создавать уйму моментов за несколько минут.

Если пропустим, сдаваться не нужно. Мы это делали уже много раз — создавали много голевых моментов за короткий отрезок времени. Моменты нужно реализовывать. Если не получилось реализовать, нужно играть дальше и создавать еще.

Не думаю, что есть смысл много говорить о мотивации. У меня экстраординарная команда, ее нельзя сравнить ни с какой другой. Это команда высшего класса.

Хосеп Гвардиола: Чтоб выйти в полуфинал Лиги чемпионов, мы должны провести идеальный матч

Мне понравилось то, как мы проиграли „Юнайтед“. Уступать не хочется, но то, как мы играли при счете 2:3, как отреагировали на ситуацию, было просто восхитительно.

Случившееся на „Энфилде“ не изменило моего отношения к тому, как должна действовать наша команда. Всегда есть, что улучшить. А случившееся в субботу не поменяло моего отношения к сезону. Моя команда провела выдающийся матч.

Джон Стоунс знает, что я верю в него: в этом сезоне он стал играть лучше, но у него есть сильные конкуренты», — цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится 10 апреля и начнется в 21:45 по Москве. В первой игре «Ливерпуль» победил со счетом 3:0.