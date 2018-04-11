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В столице Аргентины открылся «Дом болельщика» чемпионата мира
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В столице Аргентины открылся «Дом болельщика» чемпионата мира 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
«Дом болельщика» чемпионата мира по футболу открылся в столице Аргентины Буэнос-Айресе в Российском центре науки и культуры (РЦНК), сообщает ТАСС.
"Пусть это будет отправной точкой на пути к мечте всех аргентинцев", — заявил глава Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапия.
По словам посла России в Аргентине Виктора Коронелли, открытие «Дома болельщика» является знаковым событием.
"Аргентина — одна из самых футбольных стран мира, для аргентинцев футбол — это не просто увлечение, это неотъемлемая часть жизни, поэтому такое внимание к этому событию, поэтому сегодня пришло столько прессы, столько гостей", — сказал посол.
Коронелли отметил, что билеты на матчи чемпионата мира приобрели более 15 тыс. аргентинцев. Еще несколько тысяч посетят Россию без билетов, чтобы посмотреть матчи турнира на большом экране и в спортбарах.
Мировое первенство по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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