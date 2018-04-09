Ещё
Самарская дзюдоистка Валентина Костенко завоевала «серебро» на Гран При в Турции
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самарская дзюдоистка Валентина Костенко завоевала «серебро» на Гран При в Турции 

Волга Ньюс 1 час назад
В составе российской сборной на татами вышли самарские спортсменки Мария Персидская и Анастасия Павленко в весовой категории 48 кг, Валентина Костенко в весовой категории 63 кг. Последняя и стала обладательницей серебряной медали Гран при.
Бронзовая призерка Универсиады-2017 вышла в полуфинал как победительница группы С. При этом во второй схватке Валентина проигрывала вазари и только на последней минуте смогла реализовать болевой прием. В схватке за выход в финал россиянка одолела Бушру Катипоглу из Турции, которая позднее через утешительные бои завоевала бронзу. «Схватка была долгая, с голден скор. И Валентина в итоге выиграла красивейшим броском, огорчив этим огромный зал болельщиков», — рассказала тренер спортсменки Анна Сараева.
А уже в финале Костенко уступила австрийке Магдалене Крссаковой. За 6 секунд до конца схватки соперница бросила самарчанку на иппон. «Медаль Гран при для нас долгожданная, Валентина проявила на соревнованиях силу воли и характер», — подчеркнула Анна Сараева.
Анастасия Павленко в весовой категории 48 кг выступила с седьмым результатом, Мария Персидская проиграла в первой схватке, сообщает министерство спорта Самарской области.
Волга Ньюс: последние новости
В Самаре открылась спортивная школа прыжков на батуте "Акробат-Самара" Завершено расследование ЧП на "Авиаагрегате", в котором смертельную травму головы получил шлифовальщик Участники "Космического забега" будут восстанавливать силы безалкогольным пивом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой3
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой340
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу1
Торрес объявил об уходе из «Атлетико»
Поигравший в НХЛ россиянин рассказал об американцах
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение