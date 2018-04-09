Самарская дзюдоистка Валентина Костенко завоевала «серебро» на Гран При в Турции

В составе российской сборной на татами вышли самарские спортсменки Мария Персидская и Анастасия Павленко в весовой категории 48 кг, Валентина Костенко в весовой категории 63 кг. Последняя и стала обладательницей серебряной медали Гран при.

Бронзовая призерка Универсиады-2017 вышла в полуфинал как победительница группы С. При этом во второй схватке Валентина проигрывала вазари и только на последней минуте смогла реализовать болевой прием. В схватке за выход в финал россиянка одолела Бушру Катипоглу из Турции, которая позднее через утешительные бои завоевала бронзу. «Схватка была долгая, с голден скор. И Валентина в итоге выиграла красивейшим броском, огорчив этим огромный зал болельщиков», — рассказала тренер спортсменки Анна Сараева.

А уже в финале Костенко уступила австрийке Магдалене Крссаковой. За 6 секунд до конца схватки соперница бросила самарчанку на иппон. «Медаль Гран при для нас долгожданная, Валентина проявила на соревнованиях силу воли и характер», — подчеркнула Анна Сараева.