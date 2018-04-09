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Страсти по-украински: «Карпаты» одолели «Звезду» в матче с тремя удалениями
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Страсти по-украински: «Карпаты» одолели «Звезду» в матче с тремя удалениями 

Soccer News 52 минуты назад
Фото: Soccer News
В рамках 26-го тура чемпионата Украины львовские «Карпаты» на своём поле победили кропивницкую «Звезду» со счётом 2:1. Стоит отметить, что обе команды завершали матч в урезанных составах, поскольку арбитр в течение игры показал три красных карточки.
"Карпаты" — «Звезда» — 2:1  Голы: Гуцуляк, 23 — 1:0, Билоног, 50 — 1:1, Мякушко, 65 — 2:1.
"Карпаты": Шевченко, Мирошниченко, Федецкий, Лобай, Гуцуляк, Эрбес (Лебеденко, 60), Вербный (Голодюк, 87), Ди Франко, Карраскаль, Мякушко (Ременюк, 81), Швед.
"Звезда": Паст, Братков, Гаффаити, Цюпа, Оганесян, Драченко, Гедж (Аверьянов, 79), Дрышлюк (Полегенько, 62), Кейта (Чичиков, 46), Билоног, Збунь.
Удаления: Лобай (54), Оганесян (58), Цюпа (74).
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