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Тренер «Ромы» Ди Франческо: надо сыграть, как против «Челси»
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Тренер «Ромы» Ди Франческо: надо сыграть, как против «Челси» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Наставник итальянского клуба «Рома» Эусебио Ди Франческо накануне домашнего четвертьфинального матча футбольной Лиги чемпионов против испанской «Барселоны», которой римляне уступили в гостях со счетом 1:4, выразил надежду на реванш.
"Против «Барселоны» будут играть все сильнейшие. Думать о дерби ["Роме" в Серии «А» предстоит игра с «Лацио», — прим. ред.] пока рано. Нам нужно сыграть против каталонцев с максимальной отдачей и не терять веры до финального свистка. Мы обязаны выложиться без остатка", — сказал тренер.
При этом Ди Франческо отдает должное соперникам: «Давайте не будем забывать, что „Барселона“ была построена не за две недели. На это ушли годы. И я считаю, что в этом и заключается ее главная сила».
"Я просто часть своего клуба, — цитирует тренер «Ромы» официальный сайт УЕФА. — Пытаюсь передать свои идеи, убедить людей. Я стараюсь вкладывать в работу всю душу. Конечно, все мы ошибаемся. Но мне нужно свести число ошибок к минимуму".
"Вера в свои силы должна подпитывать нас. Нас может вдохновить домашний матч с «Челси», мы тогда выиграли 3:0, и этот счет нас устроит в игре с «Барсой». Было бы хорошо выдать похожий матч", — сказал Ди Франческо.
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