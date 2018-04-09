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Андре Виллаш-Боаш: Дзюбу просто надо понимать
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Андре Виллаш-Боаш: Дзюбу просто надо понимать 

Советский спорт 1 час назад
— Вы — один из немногих тренеров, кто смог поладить с Артемом Дзюбой. Как у вас это получилось?
— Просто его надо понимать. У меня с Артемом не было никаких проблем, у нас были отличные отношения. Я был доволен его игрой: он много забивал, бегал, боролся. Но и команда создавала для него возможности. Халк, Смольников, Кришито, Шатов — все они были причастны к успехам Дзюбы. Артем был хорош не только в чемпионате, но и в Лиге чемпионов. Вообще мне нравятся такие люди, как он — прямые, с юмором.
— Какая из его шуток больше всего запомнилась?
— Их так много было, что сразу и не скажу. Он много шутил с Лодыгиным, Смольниковым. Если Артем очень сильно чего-то хотел, то подходил ко мне и обнимал как ребенка (улыбается). Он классный парень, — цитирует португальца «Российская газета».
Напомним, Дзюба сейчас выступает в аренде за тульский «Арсенал».
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