Андре Виллаш-Боаш: Дзюбу просто надо понимать

— Вы — один из немногих тренеров, кто смог поладить с Артемом Дзюбой . Как у вас это получилось?

— Просто его надо понимать. У меня с Артемом не было никаких проблем, у нас были отличные отношения. Я был доволен его игрой: он много забивал, бегал, боролся. Но и команда создавала для него возможности. Халк, Смольников, Кришито, Шатов — все они были причастны к успехам Дзюбы. Артем был хорош не только в чемпионате, но и в Лиге чемпионов. Вообще мне нравятся такие люди, как он — прямые, с юмором.

— Какая из его шуток больше всего запомнилась?

— Их так много было, что сразу и не скажу. Он много шутил с Лодыгиным, Смольниковым. Если Артем очень сильно чего-то хотел, то подходил ко мне и обнимал как ребенка (улыбается). Он классный парень, — цитирует португальца « Российская газета ».

Напомним, Дзюба сейчас выступает в аренде за тульский «Арсенал».