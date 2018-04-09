Студия «Лепка-Керамика» даст открытый урок в ДК «Темп» на Шенкурском

Открытый урок педагога студии «Лепка-Керамика» Екатерины Маркиной состоится в ближайшую среду, 11 апреля, в Доме культуры «Темп». Об этом рассказал главный методист учреждения Александр Лобачев.

— Гостей ознакомят с материалами, специальными инструментами и оборудованием, которые могут понадобиться на уроке. Затем юные мастера изготовят свои изделия, а понаблюдать за ними смогут все желающие, — рассказал Лобачев.

Занятие начнется в 14.00. Вход свободный. Напомним, дом культуры «Темп» находится по адресу Шенкурский проезд, 3а. (вт)