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Фотосессия для журнала Burda (видео)
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Фотосессия для журнала Burda (видео) 

BurdaStyle.ru 1 час назад
Фото: BurdaStyle.ru
В настоящем видео вы увидите рабочий процесс фотосъёмки коллекций «Сплошная романтика» и «Гольф-клуб» для апрельской Burda за 2018 год.
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