Юрген Клопп: Сыграет ли Салах с «Манчестер Сити»? Скорее да, чем нет

«В мире нет идеальной футбольной команды. Бывают разные моменты, ситуации, дни, а иногда даже минуты. Но „Сити“ выступал стабильнее всех, поэтому они уже чемпионы страны. Но я и до этого знал, что они могут пропускать голы. А если ты пропускаешь голы, то можешь проиграть.

Сыграет ли Салах? Скорее да, чем нет. Но мы должны подождать конца тренировки и посмотреть, как он на отреагирует [на нагрузки]. Потом примем решение.

Манчестерское дерби? В первом тайме они могли забить пять или шесть голов. Это был выдающийся матч. Но в итоге дело осталось незавершенным, и у „Юнайтед“ получилось воспользоваться этим.

Салах сыграет в ответном матче с „Манчестер Сити“

Мы снова должны показать свою лучшую игру. Если бы все пошло так, как все ожидали, то мы были бы на полпути к вылету, мы бы проиграли на „Энфилде“. Но сейчас мы должны воспользоваться ситуацией, которую создали парни своей великолепной игрой — очень, очень зрелой игрой.

Я с нетерпением жду игры, это будет настоящий футбольный матч. Вся суть игры в том, чтобы сохранять стабильность, быть храбрым, активным, энергичным и пытаться создать им как можно больше проблем.

Настроение в такие моменты всегда особенное. Ты можешь чувствовать это. Ты чувствуешь, что матчи в еврокубках — особенные для „Ливерпуля“. Но у нас не больше опыта в этом турнире, чем у игроков „Сити“, — цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

Матч „Манчестер Сити“ — „Ливерпуль“ состоится 10 апреля и начнется в 21:45 по Москве.