В Ярославле начали продавать билеты на матч Еврохоккейтура

Стартовала продажа билетов на вынесенный матч чешского этапа Еврохоккейтура, который пройдёт в Ярославле 19 апреля. На льду «Арены-2000» встретятся олимпийский чемпион — сборная России и чемпион мира — сборная Швеции.

Билеты обойдутся в 300—950 рублей. Их можно купить в кассовом зале в торговом центре «Яркий» на проспекте Машиностроителей, 30 или онлайн на сайтах билетных операторов, правда, в этом случае обойдутся они чуть дороже из-за сервисного сбора.

Матч начнётся 19 апреля в 20 часов.

О том, что игра пройдет в Ярославле, стало известно в середине марта.

На данный момент в Еврохоккейтуре лидирует сборная России — 15 очков, 13 очков у Финляндии и 11 — у Чехии.