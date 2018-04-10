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В Ярославле начали продавать билеты на матч Еврохоккейтура
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В Ярославле начали продавать билеты на матч Еврохоккейтура 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Стартовала продажа билетов на вынесенный матч чешского этапа Еврохоккейтура, который пройдёт в Ярославле 19 апреля. На льду «Арены-2000» встретятся олимпийский чемпион — сборная России и чемпион мира — сборная Швеции.
Билеты обойдутся в 300—950 рублей. Их можно купить в кассовом зале в торговом центре «Яркий» на проспекте Машиностроителей, 30 или онлайн на сайтах билетных операторов, правда, в этом случае обойдутся они чуть дороже из-за сервисного сбора.
Матч начнётся 19 апреля в 20 часов.
О том, что игра пройдет в Ярославле, стало известно в середине марта.
На данный момент в Еврохоккейтуре лидирует сборная России — 15 очков, 13 очков у Финляндии и 11 — у Чехии.
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