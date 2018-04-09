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Ходячие мертвецы нашего футбола. Колонка Отара Кушанашвили
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Ходячие мертвецы нашего футбола. Колонка Отара Кушанашвили 

SovSport.Ru 43 минуты назад
Фото: SovSport.Ru
Писатель, а что еще важнее, оккультист и алкоголик Уильям Сибрук ворвался в историю тем, что описал первых зомби, которых якобы видел на Гаити.
Я их вижу в каждом матче «Зенита».
Манчини творит в «Зените» дичь. Ничего удивительного
Вот этот фарс с неслучившейся сделкой по Смолову, вот это фурсенковское «всех будем рвать!», вот эти аргентинские клоуны, двигающиеся, как Безруков в гриме Высоцкого, вот это очевидно хамское поведение НИЧЕГО НЕ УМЕЮЩЕГО тренера по отношению к людям, вот эти слезы Шатова — все это доказывает, что эта команда покинута Богом, и Бога ей даже Гундяев не вернет, даже если часы свои знаменитые продаст.
Я понимаю, что «кризис — форма существования белковых тел», но в чем смысл, в чем радость все время ходить с такой рожей, с какой ходит Манчини, главный зомби по эту сторону Цельсия?
Все, что касается этого клуба, особенно когда речь заходит о появлении новых людей, не говоря о том, как они прощаются со старыми, — все на том самом уровне достоверности, когда немой говорил, как глухой слышал, что слепой видел, как хромой бежал.
Один свиноподобный эксперт, когда только объявили о приезде итальянца, поставил его в короткий ряд топ-тренеров; представляете, там даже фамилии Клоппа и Анчеллотти звучали, португальского бретера и Гвардиолы.
Это как Прохора Шаляпина поставить в один ряд с тезкой-гренадером Федором.
Помните песню со строчкой «По лицу мужчины было видно, что весну не одобряет он»?
Беспомощного корефана Фурсенко надо ставить в длинный ряд жуликов-шифровальщиков пустоты, его уровень — это «СКА-Хабаровск», да и там Дмитрий Маликов лучше справится.
Я все это время снимался, надо ж кому-то работать, и пропустил всю вашу дребедень по поводу матчей с грандами.
Особенно трагикомичными были два выступления: журналиста Рабинера и футболиста Нойш… я никогда не осилю эту фамилию… двух настоящих славянских парней (о которых пишет третий настоящий славянский парень).
Один спрашивает, а чего вы ждали, а второй видит в игре команды прогресс: «у нас многое получалось», пишет он, мы растем, Россия, вперед!
Рабинеру я отвечу позже, сначала про друга Рауша (вот уж точно: скажи мне, кто твой друган…).
В этом парне вообще нет самоиронии, в его образе есть какой-то обезоруживающий идиотизм, на редкость удачно дополняющий внешность футболиста.
Хочется уточнить у парня, которому, между прочим, уже за 30, что именно ему и его партнерам удалось за две позорные игры, но зачем тревожить такого широкого человека, он, говорят, в Турции даже гол забил, теперь мы на него обречены.
Теперь — чего я ждал от этих игр, где одни зевали, а другие пыхтели.
Боюсь, Рабинер будет потрясен, но я ждал, что наши будут играть, но, когда кто-то из зевающих получал мяч, вокруг него был Ханты-Мансийский автономный округ, он был волен делать с мячом что угодно.
Наверное, Черчесов дружит с Манчини, и они оба любят сериал «Ходячие мертвецы».
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