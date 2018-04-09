13-летняя балерина из Петербурга поразила интернет своей гибкостью и чувством равновесия

Юная жительница Петербурга Яна Черепанова поразила пользователей соцсети Reddit своей гибкостью и чувством равновесия. Яна — балерина, ей 13 лет и она учится в Академии им. Вагановой.

В соцсети опубликовали видео, на котором девочка демонстрирует выдающуюся гибкость, стоя на одной ноге на балансировочной платформе. Пользователей восхитило то, насколько прогибаются ноги Яны. При этом петербурженка стояла на неустойчивой платформе в пуантах.

Публикация от Yana Cherepanova 🐵 (@yana_nka8) 4 Янв 2018 в 4:45 PST Публикация от Yana Cherepanova 🐵 (@yana_nka8) 7 Апр 2018 в 10:40 PDT Публикация от Yana Cherepanova 🐵 (@yana_nka8) 18 Мар 2018 в 11:13 PDT Комментарии говорят сами за себя.

Публикация от Yana Cherepanova 🐵 (@yana_nka8) 27 Дек 2017 в 10:41 PST Публикация от Yana Cherepanova 🐵 (@yana_nka8) 22 Ноя 2017 в 10:37 PST Публикация от Yana Cherepanova 🐵 (@yana_nka8) 4 Окт 2017 в 10:53 PDT Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.