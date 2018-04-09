Новое досуговое направление для женщин откроется на Воротынской

Начиная с 15 апреля, в районе Куркино на Воротынской улице будут проходить встречи женского клуба «Абажур».

Как сообщили в центре творчества и досуга «Ростки», жительницы района Куркино будут встречаться за чашечкой чая. На встречах будут проводиться полезные мастер-классы.

— Цикл встреч начнется с занятий по вышиванию с «0». Материалы предоставляются.

Дамы будут встречаться с 16.00 до 19.00 по адресу: Воротынская улица, дом 10. Первая встреча состоится 15 апреля. Дополнительная информация и регистрация по телефону: 8 (499) 401-70-51. (ск)