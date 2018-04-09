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Новое досуговое направление для женщин откроется на Воротынской
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Новое досуговое направление для женщин откроется на Воротынской 

Управа района Куркино 36 минут назад
Фото: Управа района Куркино
Начиная с 15 апреля, в районе Куркино на Воротынской улице будут проходить встречи женского клуба «Абажур».
Как сообщили в центре творчества и досуга «Ростки», жительницы района Куркино будут встречаться за чашечкой чая. На встречах будут проводиться полезные мастер-классы.
— Цикл встреч начнется с занятий по вышиванию с «0». Материалы предоставляются.
Дамы будут встречаться с 16.00 до 19.00 по адресу: Воротынская улица, дом 10. Первая встреча состоится 15 апреля. Дополнительная информация и регистрация по телефону: 8 (499) 401-70-51. (ск)
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