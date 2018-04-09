Мордовия заняла третье место в рейтинге самых устойчивых регионов РФ

Эксперты фонда традиционно назвали несколько событий, которые положительно повлияли на высокое место республики. Прежде всего это выпуск юбилейной двухмиллионной катушки оптического волокна на заводе в Саранске. Напомним, что это — единственное в стране предприятие по производству этой продукции.

Не осталось без внимания и открытие футбольно-легкоатлетического манежа в столице Мордовии. В торжественной церемонии участвовали вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко и глава РМ Владимир Волков . Новый манеж дает возможность спортсменам тренироваться круглый год. Кроме футбольного поля, здесь обустроены восемь 400-метровых беговых дорожек, секторы для прыжков и трибуны на 1500 зрительских мест. Рядом находятся база-интернат, гостиница с блоком питания и медико-восстановительный центр.

Заметным событием стало и открытие социально-культурного центра в селе Ардатове Дубенского района. Здесь расположились самые необходимые объекты для жизни и творчества сельчан: ФАП, танцевальный зал, хореографическая студия, музей, библиотека, многофункциональный центр.

— Позиция руководства России и Мордовии — сохранять традиционную культуру в селе, — отметил Владимир Волков в разговоре с сельчанами.