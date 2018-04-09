Ещё
Мордовия заняла третье место в рейтинге самых устойчивых регионов РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мордовия заняла третье место в рейтинге самых устойчивых регионов РФ 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: Российская Газета
Эксперты фонда традиционно назвали несколько событий, которые положительно повлияли на высокое место республики. Прежде всего это выпуск юбилейной двухмиллионной катушки оптического волокна на заводе в Саранске. Напомним, что это — единственное в стране предприятие по производству этой продукции.
Не осталось без внимания и открытие футбольно-легкоатлетического манежа в столице Мордовии. В торжественной церемонии участвовали вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко и глава РМ Владимир Волков. Новый манеж дает возможность спортсменам тренироваться круглый год. Кроме футбольного поля, здесь обустроены восемь 400-метровых беговых дорожек, секторы для прыжков и трибуны на 1500 зрительских мест. Рядом находятся база-интернат, гостиница с блоком питания и медико-восстановительный центр.
Заметным событием стало и открытие социально-культурного центра в селе Ардатове Дубенского района. Здесь расположились самые необходимые объекты для жизни и творчества сельчан: ФАП, танцевальный зал, хореографическая студия, музей, библиотека, многофункциональный центр.
— Позиция руководства России и Мордовии — сохранять традиционную культуру в селе, — отметил Владимир Волков в разговоре с сельчанами.
Российская Газета: последние новости
Чеснаков: Нужно обратить внимание на позицию президента по конкуренции Астраханских депутатов-прогульщиков будут лишать зарплаты Оппозиционер победил на президентских выборах в Сьерра-Леоне
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой3
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой340
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Торрес объявил об уходе из «Атлетико»
Поигравший в НХЛ россиянин рассказал об американцах
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение