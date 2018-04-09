Ещё
Гиревой спорт. X — окружная комплексная Спартакиада «Кубок Префекта-2018»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гиревой спорт. X — окружная комплексная Спартакиада «Кубок Префекта-2018» 

Управа района Крюково 38 минут назад
Фото: Управа района Крюково
7 апреля в ФОК «Радуга» прошли соревнования X–окружной комплексной Спартакиады «Кубок Префекта-2018» по гиревому спорту, в рамках городской Московской межокружной Спартакиады «Спорт для всех». Наша команда выступила достойно и заняла второе место.
Состав участников команды Крюково:
Щербакова Екатерина
— Ибрагимов Тимур
Антонов Денис
Воробьёва Вера
— Кочурков Александр
Денисов Владимир
Варламов Михаил
Волков Кирилл
— Ботнарь Владислав
Руководитель команды инструктор по спорту ГБУ «ФАВОРИТ» Беликов В. В.
Общекомандный зачёт первенства
1 место Савёлки — 17 очков
2 место Крюково — 22 очка
3 место Матушкино — 30 очков
4 место Силино — 31 очко
5 место Ст. Крюково — 41 очко
Молодцы!
Управа района Крюково: последние новости
7 апреля в тренажерном зале ГБУ «ФАВОРИТ» состоялся турнир «Стрелковый рубеж» В 5 микрорайоне состоялись интересные командные соревнования по пейнтболу Над Крюково скоро взлетят самолеты!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой3
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой340
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Торрес объявил об уходе из «Атлетико»
Поигравший в НХЛ россиянин рассказал об американцах
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение