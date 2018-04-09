Гиревой спорт. X — окружная комплексная Спартакиада «Кубок Префекта-2018»

7 апреля в ФОК «Радуга» прошли соревнования X–окружной комплексной Спартакиады «Кубок Префекта-2018» по гиревому спорту, в рамках городской Московской межокружной Спартакиады «Спорт для всех». Наша команда выступила достойно и заняла второе место.

Состав участников команды Крюково:

— Ибрагимов Тимур

— Кочурков Александр

— Ботнарь Владислав

Руководитель команды инструктор по спорту ГБУ «ФАВОРИТ» Беликов В. В.

Общекомандный зачёт первенства

1 место Савёлки — 17 очков

2 место Крюково — 22 очка

3 место Матушкино — 30 очков

4 место Силино — 31 очко

5 место Ст. Крюково — 41 очко

Молодцы!