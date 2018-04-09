7 апреля в ФОК «Радуга» прошли соревнования X–окружной комплексной Спартакиады «Кубок Префекта-2018» по гиревому спорту, в рамках городской Московской межокружной Спартакиады «Спорт для всех». Наша команда выступила достойно и заняла второе место.
Состав участников команды Крюково:
— Ибрагимов Тимур
— Кочурков Александр
— Ботнарь Владислав
Руководитель команды инструктор по спорту ГБУ «ФАВОРИТ» Беликов В. В.
Общекомандный зачёт первенства
1 место Савёлки — 17 очков
2 место Крюково — 22 очка
3 место Матушкино — 30 очков
4 место Силино — 31 очко
5 место Ст. Крюково — 41 очко
Молодцы!