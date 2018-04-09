Обследование выявило у капитана ФК «Амкар» Занева повреждение голеностопного сустава

Медицинское обследование выявило у капитана футбольного клуба «Амкар» Петара Занева повреждение голеностопного сустава, сообщается на сайте пермской команды.

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