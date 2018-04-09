Обследование выявило у капитана ФК «Амкар» Занева повреждение голеностопного сустава 

Медицинское обследование выявило у капитана футбольного клуба «Амкар» Петара Занева повреждение голеностопного сустава, сообщается на сайте пермской команды.
Занев получил травму в субботу в выездной игре против «СКА-Хабаровска» после фола со стороны Дмитрия Кабутова. Футболист хабаровской команды был удален с поля, а Занев был заменен.
"В результате обследования подозрение на перелом не подтвердилось — врачи выявили у Петара повреждение голеностопного сустава. По словам врача команды Сергея Долгомирова, участие защитника в ближайшем матче с "Рубином" под вопросом", — говорится в сообщении «Амкара».
Игра «Амкара» и «Рубина» состоится 14 апреля.