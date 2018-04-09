Ещё
Обследование выявило у капитана ФК «Амкар» Занева повреждение голеностопного сустава
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обследование выявило у капитана ФК «Амкар» Занева повреждение голеностопного сустава 

Р-Спорт 32 минуты назад
Медицинское обследование выявило у капитана футбольного клуба «Амкар» Петара Занева повреждение голеностопного сустава, сообщается на сайте пермской команды.
Занев получил травму в субботу в выездной игре против «СКА-Хабаровска» после фола со стороны Дмитрия Кабутова. Футболист хабаровской команды был удален с поля, а Занев был заменен.
"В результате обследования подозрение на перелом не подтвердилось — врачи выявили у Петара повреждение голеностопного сустава. По словам врача команды Сергея Долгомирова, участие защитника в ближайшем матче с "Рубином" под вопросом", — говорится в сообщении «Амкара».
Игра «Амкара» и «Рубина» состоится 14 апреля.
Р-Спорт: последние новости
Тренер: Алексеева возвращается из США и выступит на чемпионате России Один из лидеров "Тампы" Стэмкос из-за травмы пропустит матч НХЛ с "Каролиной" Ван Дейк: "Ливерпулю" нужно играть с "Сити" в ответном матче ЛЧ, будто общий счет 0:0
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой3
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой340
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Торрес объявил об уходе из «Атлетико»
Поигравший в НХЛ россиянин рассказал об американцах
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение