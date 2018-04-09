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Игрок «Зенита» Файзулин заявил о скором возвращении на поле
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Игрок «Зенита» Файзулин заявил о скором возвращении на поле 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Виктор Файзулин заявил о том, что в скором времени сможет выйти на поле. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Очень активно тренируюсь, набираю форму. Уверен, что все неприятности со здоровьем остались в прошлом. Так что возвращение состоится в ближайшем будущем", — приводит слова Файзулина официальный сайт «Зенита».
Последний раз игрок провел матч за команду три года назад, затем спортсмену было диагностирован артроз коленного сустава.
Ранее сообщалось, что Файзулин приступил к тренировкам в общей группе «Зенита».
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