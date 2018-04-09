Игрок «Зенита» Файзулин заявил о скором возвращении на поле

Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Виктор Файзулин заявил о том, что в скором времени сможет выйти на поле. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Очень активно тренируюсь, набираю форму. Уверен, что все неприятности со здоровьем остались в прошлом. Так что возвращение состоится в ближайшем будущем", — приводит слова Файзулина официальный сайт «Зенита».

Последний раз игрок провел матч за команду три года назад, затем спортсмену было диагностирован артроз коленного сустава.

Ранее сообщалось, что Файзулин приступил к тренировкам в общей группе «Зенита».