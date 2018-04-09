Виктор Файзулин: Возвращение состоится в самом ближайшем будущем

— Очень активно тренируюсь, набираю форму. Уверен, что все неприятности со здоровьем остались в прошлом. Так что возвращение состоится в самом ближайшем будущем, — приводит слова Файзулина официальный сайт петербургского клуба.

Напомним, последний официальный матч 31-летний футболист провел 20 сентября 2015 года, когда «Зенит» сыграл вничью с «Амкаром» (1:1). У Файзулина произошел артроз коленного сустава, за время отсутствия на поле полузащитник перенес пять операций.

Отметим, контракт игрока с сине-бело-голубыми действует до 30 июня 2018 года. В «Зените» Файзулин играет с 2008 года.