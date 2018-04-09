Псковский избирком принимает предложения по кандидатурам членов УИК с правом решающего голоса

Территориальная избирательная комиссия города Пскова объявила о приёме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) с №1 по №92 и №654. Как сообщает пресс-служба администрации Пскова, приём документов проводится до 6 мая по адресу: г. Псков, ул. Я. Фабрициуса, д. 2А, в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить пакет документов, его состав можно найти ЗДЕСЬ. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».