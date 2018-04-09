В Зюзине прошли соревнования по городошному спорту

7 апреля на городошной площадке в районе Зюзино состоялись окружные соревнования по городошному спорту. Мероприятие проходило в рамках спартакиады «Московский двор — спортивный двор».

На городошной площадке в районе Зюзино седьмого апреля прошли окружные отборочные состязания по городошному спорту в рамках Московской спартакиады «Московский двор — спортивный двор». В соревновании приняли участие команды из разных районов ЮЗАО. В каждой команде было по 5 человек, им необходимо было бросить по 30 бит с расстояния 6,5 метров и выбить 10 фигур последовательно двумя битами. Игроку предоставлялось право бросить по 2 тренировочные и 6 зачетных бит.

Команда района Зюзино заняла третье место.