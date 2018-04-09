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Епанчинцев: «Приятно быть частью ХК „Спартак“, продление контракта — стимул»
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Епанчинцев: «Приятно быть частью ХК „Спартак“, продление контракта — стимул» 

SPORT24.ru 19 минут назад
Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал продление контракта с клубом. При этом клуб покинут помощники специалиста Виктор Костюченко и Андрей Потайчук. В тренерском штабе команды останутся Стефан Перссон и тренер по физической подготовке Хассан Саид.
«Я хотел продолжить работу в московском «Спартаке», мне приятно находиться в этом клубе, быть его частью. Думаю, продление соглашения — стимул для любого тренера. Благодарен руководителям, которые в меня поверили. Постараюсь оправдать их доверие, улучшить результаты. Помощникам, покинувшим команду — Андрею Потайчуку и Виктору Костюченку — хочу пожелать удачи в дальнейшем на их новых местах работу. Такая наша тренерская доля», — сказал Епанчинцев.
Его слова приводит
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