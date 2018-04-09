Епанчинцев: «Приятно быть частью ХК „Спартак“, продление контракта — стимул»

«Я хотел продолжить работу в московском «Спартаке», мне приятно находиться в этом клубе, быть его частью. Думаю, продление соглашения — стимул для любого тренера. Благодарен руководителям, которые в меня поверили. Постараюсь оправдать их доверие, улучшить результаты. Помощникам, покинувшим команду — Андрею Потайчуку и Виктору Костюченку — хочу пожелать удачи в дальнейшем на их новых местах работу. Такая наша тренерская доля», — сказал Епанчинцев.

Его слова приводит