«Ювентус» может вернуть форварда «Челси» Морату летом

Туринский «Ювентус» может в летнее трансферное окно вернуть нападающего лондонского «Челси» Альваро Морату. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации Football Italia, Мората покинет английский клуб в случае ухода Антонио Конте с поста главного тренера «Челси».

Мората выступал за «Ювентус» с 2014 по 2016 годы. В текущем сезоне 25-летний нападающий провел 41 матч за «Челси» во всех турнирах и забил 14 мячей. Контракт испанского футболиста с лондонским клубом рассчитан до 2022 года.