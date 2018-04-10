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«Ювентус» может вернуть форварда «Челси» Морату летом
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«Ювентус» может вернуть форварда «Челси» Морату летом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Туринский «Ювентус» может в летнее трансферное окно вернуть нападающего лондонского «Челси» Альваро Морату. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации Football Italia, Мората покинет английский клуб в случае ухода Антонио Конте с поста главного тренера «Челси».
Мората выступал за «Ювентус» с 2014 по 2016 годы. В текущем сезоне 25-летний нападающий провел 41 матч за «Челси» во всех турнирах и забил 14 мячей. Контракт испанского футболиста с лондонским клубом рассчитан до 2022 года.
Ранее сообщалось, что Маркус Рэшфорд раздумывает об уходе из "Манчестер Юнайтед".
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