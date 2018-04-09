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На журналистку Скойбеду завели дело после скандала с речью школьника в Бундестаге
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На журналистку Скойбеду завели дело после скандала с речью школьника в Бундестаге 

Деловая газета «Взгляд» 23 минуты назад
Российскую журналистку Ульяну Скойбеду обвинили в нарушении неприкосновенности частной жизни после публикации объяснительной учительницы, преподававшей историю у школьника новоуренгойской гимназии Николая Десятниченко, выступавшего в Бундестаге.
Следственный комитет по Новому Уренгою прислал в «Комсомольскую правду» запрос, в котором корреспондент Ульяна Скойбеда обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни. По словам журналистки, заявление в СК написали сотрудники гимназии Нового Уренгоя, ученик которой извинялся перед Бундестагом за «невинноубиенных солдат вермахта».
Согласно поданному в СК заявлению, корреспондент в кабинете директора гимназии Кашниковой в ноябре 2017 года без согласия последней сфотографировала объяснительную учителя истории Эллы Яворской, содержащие сведения о ее частной жизни. Впоследствии фотография объяснительной была опубликована в статье без согласия Яворской.
Скойбеда заявляет, что действительно была в кабинете Кашниковой, но чужие документы не фотографировала. По словам журналистки, ей «обидно за Яворскую, решившую оторваться за травлю на единственном корреспонденте, попытавшемся остановить несправедливые обвинения».
Журналистка отметила, что объяснительную учительницы получила не в гимназии, а с помощью публикации документа хотела помочь Яворской.
«Люди с такой любовью говорили о вас, и, кажется, не подозревали, что вы можете отплатить злом на добро. Ребята-луганчане, у меня просто нет слов», — пишет Скойбеда, обращаясь к Яворской.
Напомним, в ноябре российские СМИ обратили внимание на видео выступления в Бундестаге школьника из Нового Уренгоя, который заявил, что военнослужащие нацистской Германии якобы не хотели воевать и страдали от ужасных условий содержания в советском плену. После этого инцидента у сына Эллы Яворской, учительницы Десятниченко, в соцсетях были обнаружены друзья из Украины, из-за чего ее обвинили в связях «с карателями ВСУ». Журналист Скойбеда опубликовала ее объяснительную, в которой Яворская рассказывает, что ее сын не имеет отношения ни к ВСУ, ни к АТО.
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