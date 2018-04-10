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В действиях автора статьи в «КП» о речи школьника в ФРГ криминала не нашли
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В действиях автора статьи в «КП» о речи школьника в ФРГ криминала не нашли 

РИА Новости 57 минут назад
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 апр — РИА Новости. Следователи из Нового Уренгоя (ЯНАО) не нашли состава преступления в действиях журналистки "Комсомольской правды" Ульяны Скойбеды, опубликовавшей объяснительную записку учительницы истории, преподававшей у школьника Николая Десятниченко, который выступил со скандальной речью в бундестаге.
В понедельник Скобейда в материале на сайте «КП» сообщила, что следователи из Нового Уренгоя прислали запрос в редакцию после того, как в ведомство обратилось руководство местной гимназии. В заявлении директора учреждения, как следовало из публикации, отмечалось, что журналистка якобы в кабинете директора сфотографировала объяснительную учительницы, преподававшей историю у Николая Десятниченко. По словам Скойбеды, опубликованную объяснительную она получила не в гимназии.
"Действительно, проводится доследственная проверка по заявлению директора гимназии. Сейчас уже можно говорить о том, что состава преступления в действиях журналистки нет", — заявил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по ЯНАО.
Осенью 2017 года Десятниченко рассказал в бундестаге о немецком солдате-участнике Сталинградской битвы. Подросток изучил его биографию по открытым источникам. По словам мальчика, солдат попал в лагерь для военнопленных и не смог вернуться домой — он «умер от тяжелых условий плена». Школьник посетил «захоронения солдат вермахта» вблизи Копейска в Челябинской области, где «увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать».
Запись выступления подростка вызвала в России бурную дискуссию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «экзальтированная травля» школьника совершенно непонятна, неправильно обвинять его в пропаганде нацизма.
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