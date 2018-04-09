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Места трансляций матчей ЧМ-2018 в Москве защитят от грузовиков бетонными блоками
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Места трансляций матчей ЧМ-2018 в Москве защитят от грузовиков бетонными блоками 

Rambler News Service 2 часа назад
Мэрия Москвы установит заградительные сооружения в местах организации трансляций (фан-зонах) и других площадках массовых мероприятий Чемпионата мира, сообщили RNS в Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.
«Перед стартом чемпионата мира по футболу FIFA 2018 будет заблаговременно произведена оценка состояния безопасности фан-зоны, совместно с ГУ МВД России по Москве разрабатывается схема расстановки заградительных сооружений. Также при входе на площадку будет организована работа контрольно-пропускных пунктов по осуществлению досмотра граждан с применением технических средств, то есть арочных и ручных металлодетекторов для обнаружения запрещенных предметов. В Москве главной фан-зоной ЧМ-2018 станут Воробьевы горы», — говорится в сообщении департамента.
Всего для обеспечения безопасности в городе во время проведения чемпионата мира будут задействованы более 40 тыс. полицейских и сотрудников Росгвардии.
«Во время проведения матчей Чемпионата мира 2018 в Москве будут действовать усиленные меры безопасности — введены контролируемые зоны, усилена охрана общественного порядка и объектов инфраструктуры. Кроме того, в городах-организаторах предусмотрено ограничение проведения публичных мероприятий, движения транспорта, а также ряд других мер, направленных на безопасное проведение матчей. Объекты Чемпионата мира по футболу обследуются на предмет антитеррористической, противодиверсионной и пожарной безопасности. На стадионах и других объектах будет установлен особый режим», — добавили в департаменте мэрии.
Матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут в период с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
В Москве пройдут 12 матчей Чемпионата мира, включая матч открытия и финал. Московские игры примут два стадиона: «Лужники» и «Спартак».
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