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Более 20 человек сыграли в футбол на поле Московского
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Более 20 человек сыграли в футбол на поле Московского 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: официальная страница объединения Спортивный Московский в социальных сетях
Более 20 человек 7 апреля приняли участие в любительских матчах на стадионе Центра спорта «Московский».
— Игры прошли на позитивной ноте. Несмотря на грядущий праздник, людей собралось около 25 человек, в процессе встречи они разделились на четыре команды. Средний возраст участников составил от 18 до 27 лет. В этот день погода была хорошая. Снег уже растаял, и поле подготовили в должной мере к игре. Победила, конечно, дружба, — поделился представитель объединения «Спортивный Московский» Дмитрий Шарий.
Он добавил, что с наступлением весны количество желающих поиграть в футбол увеличилось, футболисты-любители активнее договариваются об участии. Люди посещают матчи в отличном настроении.
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