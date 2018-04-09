Более 20 человек сыграли в футбол на поле Московского

Фото: официальная страница объединения Спортивный Московский в социальных сетях

Более 20 человек 7 апреля приняли участие в любительских матчах на стадионе Центра спорта «Московский».

— Игры прошли на позитивной ноте. Несмотря на грядущий праздник, людей собралось около 25 человек, в процессе встречи они разделились на четыре команды. Средний возраст участников составил от 18 до 27 лет. В этот день погода была хорошая. Снег уже растаял, и поле подготовили в должной мере к игре. Победила, конечно, дружба, — поделился представитель объединения «Спортивный Московский» Дмитрий Шарий.

Он добавил, что с наступлением весны количество желающих поиграть в футбол увеличилось, футболисты-любители активнее договариваются об участии. Люди посещают матчи в отличном настроении.