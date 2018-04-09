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Национальные сборные по футболу остановятся на территории Новой Москвы во время Чемпионата мира — 2018
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Национальные сборные по футболу остановятся на территории Новой Москвы во время Чемпионата мира — 2018 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
На территории Троицкого и Новомосковского административных округов остановятся национальные сборные Германии и Туниса во время проведения Чемпионата мира — 2018. Команда Йоахима Лева проведет большую часть времени в Десеновском. Данную информацию 9 апреля подтвердили в администрации поселения.
— В настоящее время известно, что футболисты сборной Германии остановятся на территории поселка Ватутинки, в оздоровительном комплексе. Их занятия пройдут на Спортивно-тренировочной базе ЦСКА. Здесь обновили покрытие на поле и трибуны, — рассказали в администрации поселения Десеновское.
Кроме этого, национальная сборная Туниса по футболу будет готовиться к предстоящим матчам группового этапа Чемпионата мира — 2018 на территории Первомайского. В администрации поселения сообщили, что команда остановится в отеле, а тренироваться будет в Спортивном комплексе «Строитель» на территории Наро-Фоминска.
Напомним, что Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня матчем Россия — Саудовская Аравия.
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