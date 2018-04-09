Футболисты школы «Сокол» примут участие в Первенстве России

Футболисты Спортивной школы олимпийского резерва №27 «Сокол» примут участие в Первенстве России зоне «Москва» среди команд Первой лиги. Оно стартует 14 апреля и продлится до конца октября.

В соревновании от школы поучаствуют восемь команд. В них вошли ребята в возрасте от 8 до 17 лет.

— Это событие является главным соревнованием в юношеском московском футболе. Мы играем во втором по значимости дивизионе. Спрогнозировать, как окончится турнир, невозможно, однако мы надеемся попасть в призовую тройку, — прокомментировал Андрей Чеботарев , администратор СШОР №27 «Сокол».

Он добавил, что в прошлом году спортсмены школы заняли 3-е место в общем зачете.

Поболеть за юных футболистов можно будет уже 15 апреля на стадионе «Арена-Сокол» по адресу: Новорязанская, дом 29А. Сыграют спортсмены старшей возрастной группы. Юные футболисты проведут свои матчи по адресу: Верхняя Красносельская, дом 15, строение 2.

Всех желающих поддержать ребят ждут к 10:00.