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Футболисты школы «Сокол» примут участие в Первенстве России
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Футболисты школы «Сокол» примут участие в Первенстве России 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Футболисты Спортивной школы олимпийского резерва №27 «Сокол» примут участие в Первенстве России зоне «Москва» среди команд Первой лиги. Оно стартует 14 апреля и продлится до конца октября.
В соревновании от школы поучаствуют восемь команд. В них вошли ребята в возрасте от 8 до 17 лет.
— Это событие является главным соревнованием в юношеском московском футболе. Мы играем во втором по значимости дивизионе. Спрогнозировать, как окончится турнир, невозможно, однако мы надеемся попасть в призовую тройку, — прокомментировал Андрей Чеботарев, администратор СШОР №27 «Сокол».
Он добавил, что в прошлом году спортсмены школы заняли 3-е место в общем зачете.
Поболеть за юных футболистов можно будет уже 15 апреля на стадионе «Арена-Сокол» по адресу: Новорязанская, дом 29А. Сыграют спортсмены старшей возрастной группы. Юные футболисты проведут свои матчи по адресу: Верхняя Красносельская, дом 15, строение 2.
Всех желающих поддержать ребят ждут к 10:00.
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