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Обзор первого этапа Blancpain GT
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Обзор первого этапа Blancpain GT 

Чемпионат.com 2 часа назад
На бельгийской трассе «Зольдер» состоялся первый этап чемпионате серии Blancpain GT Series Sprint Cup. В первой гонке выходных победу одержал экипаж команды GRT Grasser Racing Team, в котором выступают Мирко Бортолотти и Кристиан Энгельхарт. Второе место осталось за экипажем Belgian Audi Club Team WRT, состоящим из Дриса Версхора и Уилла Стивенса, третье место осталось за их напарниками Алексом Риберасом и Кристофером Майесом.
Вторую гонку уик-энда выиграл экипаж Attempto Racing, состоящий из Стейна Шотхорста и Кельвина ван дер Линде, второе место осталось за Рафаэле Марчьелло и Майклом Медоузом из AKKA ASP Team. Замкнули тройку призёров Андреа Кальдарелли и Эзекиель Перес Компанк, выступающие в составе команды Grasser Racing.
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