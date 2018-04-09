Обзор первого этапа Blancpain GT

На бельгийской трассе «Зольдер» состоялся первый этап чемпионате серии Blancpain GT Series Sprint Cup. В первой гонке выходных победу одержал экипаж команды GRT Grasser Racing Team, в котором выступают Мирко Бортолотти и Кристиан Энгельхарт. Второе место осталось за экипажем Belgian Audi Club Team WRT, состоящим из Дриса Версхора и Уилла Стивенса , третье место осталось за их напарниками Алексом Риберасом и Кристофером Майесом.

Вторую гонку уик-энда выиграл экипаж Attempto Racing, состоящий из Стейна Шотхорста и Кельвина ван дер Линде, второе место осталось за Рафаэле Марчьелло и Майклом Медоузом из AKKA ASP Team. Замкнули тройку призёров Андреа Кальдарелли и Эзекиель Перес Компанк, выступающие в составе команды Grasser Racing.