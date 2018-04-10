Ещё
На реализацию новой Концепции наследия чемпионата мира по футболу необходимо более 16 млрд
Далее:
Читайте также:
Ещё

На реализацию новой Концепции наследия чемпионата мира по футболу необходимо более 16 млрд 

ТАСС 53 минуты назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Минспорт РФ доработал проект Концепции наследия чемпионата мира по футболу, на реализацию которого необходимо более 16 млрд рублей. Деньги будут направлены на обеспечение содержания и эксплуатацию стадионов, построенных к ЧМ-2018, а также на создание детских футбольных центров, следует из документа, опубликованного во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В начале октября 2017 года президент России Владимир Путин поручил Минспорту РФ доработать Концепцию наследия чемпионата мира по футболу 2018 года и создать в городах, принимающих соревнования, детские футбольные центры.
Согласно документу, на реализацию мероприятий концепции в общем объеме необходимо 16 653,90 млн рублей. Там же отмечено, что 12 351,70 млн рублей необходимо привлечь из средств федерального бюджета.
Разработанной Минспортом концепцией определены основные направления использования и принципы функционирования после проведения чемпионата мира по футболу стадионов, тренировочных площадок, временных строений и сооружений, возводимых на территориях, прилегающих к стадионам. В том числе предусмотрено использование тренировочных площадок детско-юношескими спортивными школами по футболу для учебно— тренировочного процесса, а также проведения соревнований различного уровня. Согласно документу, на мероприятия по созданию и обеспечению функционирования детских футбольных центров будет выделено 430,70 млн, в том числе за счет средств федерального бюджета — 409,20 млн  Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах.
ТАСС: последние новости
СМИ: ближневосточный консорциум предложил ФИФА $25 млрд за покупку прав на два турнира Окружные этапы конкурсов "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" стартовали в ВВО Более 30 тыс. болельщиков из Франции посетят Россию во время ЧМ-2018
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФС решил спор «Динамо» и Погребняка1
Последний отказник Руси. Радулов — хоккейный Че Гевара?6
Названы условия боя-реванша Мэйуэзера и Макгрегора1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Медведев высказался о судьбе Знарка1
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение