На реализацию новой Концепции наследия чемпионата мира по футболу необходимо более 16 млрд

МОСКВА, 10 апреля. / ТАСС /. Минспорт РФ доработал проект Концепции наследия чемпионата мира по футболу, на реализацию которого необходимо более 16 млрд рублей. Деньги будут направлены на обеспечение содержания и эксплуатацию стадионов, построенных к ЧМ-2018, а также на создание детских футбольных центров, следует из документа, опубликованного во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В начале октября 2017 года президент России Владимир Путин поручил Минспорту РФ доработать Концепцию наследия чемпионата мира по футболу 2018 года и создать в городах, принимающих соревнования, детские футбольные центры.

Согласно документу, на реализацию мероприятий концепции в общем объеме необходимо 16 653,90 млн рублей. Там же отмечено, что 12 351,70 млн рублей необходимо привлечь из средств федерального бюджета.

Разработанной Минспортом концепцией определены основные направления использования и принципы функционирования после проведения чемпионата мира по футболу стадионов, тренировочных площадок, временных строений и сооружений, возводимых на территориях, прилегающих к стадионам. В том числе предусмотрено использование тренировочных площадок детско-юношескими спортивными школами по футболу для учебно— тренировочного процесса, а также проведения соревнований различного уровня. Согласно документу, на мероприятия по созданию и обеспечению функционирования детских футбольных центров будет выделено 430,70 млн, в том числе за счет средств федерального бюджета — 409,20 млн Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах.