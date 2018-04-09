Ещё
Правительство увеличило бюджет на подготовку к ЧМ-2018 на 1,29 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Правительство увеличило бюджет на подготовку к ЧМ-2018 на 1,29 млрд рублей 

Rambler News Service 2 часа назад
Правительство России увеличило бюджет на подготовку к Чемпионату мира по футболу на 1,29 млрд рублей, перераспределив средства из предусмотренных Минспорту, следует из распоряжения.
«Перераспределить бюджетные ассигнования в размере 1 106 083 тыс. рублей, предусмотренные Минспорту ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» по подразделу «Cпорт высших достижений» раздела «Физическая культура и спорт» в рамках подпрограммы «Подготовка и проведение ЧМ-2018 и КК-2017»… по направлению «Иные межбюджетные трансферты»», — указано в распоряжении правительства.
Еще 183,9 млн рублей направлено на организацию временных сооружений в Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Волгограде, Екатеринбурге, Казани и Сочи.
Матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
Rambler News Service: последние новости
Уральских таможенников вакцинируют перед началом ЧМ-2018 Места трансляций матчей ЧМ-2018 в Москве защитят от грузовиков бетонными блоками В Нижнем Новгороде закроют торговый центр на время ЧМ-2018 в целях безопасности
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой6
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой340
Тухель станет главным тренером «ПСЖ»
Торрес объявил об уходе из «Атлетико»
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение