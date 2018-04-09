Правительство увеличило бюджет на подготовку к ЧМ-2018 на 1,29 млрд рублей

Правительство России увеличило бюджет на подготовку к Чемпионату мира по футболу на 1,29 млрд рублей, перераспределив средства из предусмотренных Минспорту , следует из распоряжения.

«Перераспределить бюджетные ассигнования в размере 1 106 083 тыс. рублей, предусмотренные Минспорту ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» по подразделу «Cпорт высших достижений» раздела «Физическая культура и спорт» в рамках подпрограммы «Подготовка и проведение ЧМ-2018 и КК-2017»… по направлению «Иные межбюджетные трансферты»», — указано в распоряжении правительства.

Еще 183,9 млн рублей направлено на организацию временных сооружений в Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Волгограде, Екатеринбурге, Казани и Сочи.

Матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.