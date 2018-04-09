«Было 11 тренировок в неделю». Пермская школьница выиграла всероссийский турнир по синхронному плаванию

11-летняя пермячка Дарья Шиловская стала лучшей на всероссийском чемпионате по синхронному плаванию «Краса России» в Новосибирске. Она показала первый результат как в произвольной, так и в обязательной сольной программе.

— У меня были каникулы, но я упорно тренировалась — по 11 тренировок в неделю. К тому же этот год у меня самый крутой, потому что в следующем мне исполнится 13. Из категории до 13 лет, я перейду в — 13-15 лет. Там конкуренция гораздо сильнее, — рассказала 59.ru юная чемпионка. — Сейчас синхронное плавание занимает у меня пять часов в день, но я все равно учусь на отлично даже в сложной французской школе.

Также Дарья уже сейчас помогает с тренировками детей младшего возраста в клубе синхронного плавания «Ариэль».

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