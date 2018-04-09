Алексей Курашов: Тренерские штабы сборной России ждут изменения

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов после переизбрания на новый срок анонсировал изменения в тренерских штабах сборной России.

«На самом деле все проблемные точки, которые у нас были, остаются, — приводит «Р-Спорт» слова Курашова. — Виды деятельности федерации не меняются: мы как работали по спорту высших достижений, по командам… Нас ждут изменения в тренерских штабах, будут совещания. Мы еще не подвели итоги прошедшего сезона. Я не всем доволен несмотря на то, что динамика результатов идет вверх. Мы должны находить свои ошибки и исправлять их.

Каких-то революций мы избежим. Я противник революций в любом виде спорта, потому что ни к чему хорошему они не приводят. Следующий олимпийский сезон будет непростым. Нас ждут сложные чемпионаты в Америке и Китае. Олимпиада в Китае реально будет трудной. Мы должны планировать свою работу на два олимпийских цикла. У нас должна быть плановая работа».

Напомним, Курашов, возглавляющий федерацию с мая 2016 года, был единственным кандидатом на прошедших выборах и был избран президентом на новый срок единогласно.