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Алексей Курашов: Тренерские штабы сборной России ждут изменения
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Алексей Курашов: Тренерские штабы сборной России ждут изменения 

Советский спорт 2 часа назад
Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов после переизбрания на новый срок анонсировал изменения в тренерских штабах сборной России.
«На самом деле все проблемные точки, которые у нас были, остаются, — приводит «Р-Спорт» слова Курашова. — Виды деятельности федерации не меняются: мы как работали по спорту высших достижений, по командам… Нас ждут изменения в тренерских штабах, будут совещания. Мы еще не подвели итоги прошедшего сезона. Я не всем доволен несмотря на то, что динамика результатов идет вверх. Мы должны находить свои ошибки и исправлять их.
Каких-то революций мы избежим. Я противник революций в любом виде спорта, потому что ни к чему хорошему они не приводят. Следующий олимпийский сезон будет непростым. Нас ждут сложные чемпионаты в Америке и Китае. Олимпиада в Китае реально будет трудной. Мы должны планировать свою работу на два олимпийских цикла. У нас должна быть плановая работа».
Напомним, Курашов, возглавляющий федерацию с мая 2016 года, был единственным кандидатом на прошедших выборах и был избран президентом на новый срок единогласно.
На Олимпийских играх в Пхенчхане Сергей Ридзик стал бронзовым призером в ски-кроссе, а Илья Буров завоевал бронзу в лыжной акробатике. ​
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